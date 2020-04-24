Колишній народний депутат, який втік до РФ, Ігор Марков запропонував створити на території України нові республіки

Свої маячні ідеї він озвучив в пропагандистській програмі на телеканалі Росія 1.

Він упевнений, що Європа все-таки визнає незалежність "Л/ДНР".

«Пропоную, щоб визнати ("Л/ДНР". — Ред.), коли ми розширимо до 20 мільйонів населення. Вийде! Вийде, я думаю, дуже скоро. І я вас запевняю, що Європейський союз не зможе довго не визнавати територію, у якій 20-25 мільйонів населення, яка буде в центрі Європи перебувати. Побурчать і перестануть", - заявив Марков.

Крім того, він упевнений, що наступним кроком стане створення "ЗНМ" і "ХНР".

"Я зараз говорю про "ДНР", "ЛНР" в масштабах, коли "ОНР" — "Одеська народна республіка", "Днепродонецкая", "Дніпропетровська", "Харківська" і так далі», — висловився екс-регіонал.



Раніше, ще один депутат-утікач часів Януковича вразив заявою.

Володимир Олійник вважає, якщо "ЛДНР" – це юридично українська територія, то звільнення України бойовиками буде цілком законним.

"У цих акторів потрібно відбирати владу. Робити це потрібно будь-якими шляхами, аж до примусу. Коли дозріє ситуація в Україні і люди вийдуть на вулицю, вони з задоволенням зустрінуть тих, хто звільнить їх від цієї злочинної влади", - заявив він.

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму. розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

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