Китайський вірус стрімко розійшовся по Одеській області, ситуація нестабільна

Про це в ході брифінгу заявив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров, передає Politeka.net

Він зазначив, що в середньому за добу реєструється від 14 до 35 підозри на вірус. При цьому всього в регіоні зареєстровано 1 052 підозри, у 638 підозри знято. У роботі залишається близько 200 аналізів.

За станом на 24 квітня в області лабораторно підтверджено 169 випадок. З них інфіковано 10 дітей і 25 медпрацівників.

Наймолодшому хворому всього 9 місяців. Він живе в Кілійському районі в селі Шевченкове і відчуває себе добре. Половина хворих дітей – у віці до 4 років, 30% – 10-17 років, 5-9 років – 20%.

Найбільші осередки – Одеса – 50 випадків, Подольськ – 46, Біляївський район – 26 випадків.

Однак ареал поширення вірусу, за даними Гончарова, розширився до 21 адміністративній території.

«Найбільша кількість хворих медпрацівників зареєстровано в Подільському та Одесі – 9 і 7 випадків відповідно. У Біляївському районі – 2, Теплодар, Ізмаїл, Білгород-Дністровськ, Кілійський та Кодимський райони – по 1 випадку», - поінформував лікар.

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