Жителі Одеської області знову відчули на собі сильні землетруси

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що природні катаклізми сталися сьогодні вночі, 25 квітня.

Перший потужний поштовх був зафіксований в 1:04 ночі за київським часом.

За інформацією Націнституту досліджень розвитку фізики Землі, на цей раз було 4 епіцентру землетрусу і всі вони знаходилися на території сусідньої з Україною Румунії.

Найближчий до Одеси був у населеному пункті Бурсукани. Як стверджують експерти, підземні поштовхи сталися на глибині 10 кілометрів, магнітудою від 4,7 до 5,3 mb.

Землетрус, який зафіксували в повіті Вранча, "потрусив" Одесу близько 10-15 секунд. Поштовхи, в основному, відчули жителі багатоповерхових будинків.

Люди одразу ж почали писати про це в соціальних мережах. Але судячи з коментарів і постам, підземні поштовхи в цей раз дуже слабо відчувалися.

"Проспали, нічого не відчули", "А я відчула. Селище Котовського. Ліжко пристойно пару раз хитнулося", "Я все проспала", "В 1:05. Вузівський, 10 поверх добре відчули, секунд 20 трясло. Кіт і собака навіть не поворухнулися", " Так, і трясло досить довго", - написали місцеві жителі комментариях.

Раніше ми розповідали про подвійний землетрус, який атакував Україну на Великдень. Зокрема, сильні підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 5 км на Закарпатті.

Перший землетрус магнітудою 3,1 бала стався у 08:45, а другий – близько 10:25. Другі поштовхи були значно слабшими – всього 1,5 бала. Жертв, на щастя, не було.

Варто відзначити, що район Карпатських гір і захід Одеської області є найбільш небезпечними ділянками України у зв'язку із сейсмічною активністю. В свій час там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою.

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