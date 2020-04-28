Міхеїл Саакашвілі може залишитися без посади в уряді

Так, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зізнався, що не впевнений у підтримці кандидатури Саакашвілі. А журналіст Юрій Бутусов і взагалі заявив про «злив» Саакашвілі «Слугою народу».

"Я завжди говорив, що треба переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатню кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів. На сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю розділяти і підтримувати обговорювалися кадрові призначення в уряд", - заявив Разумков.

Він додав, що питання призначення Саакашвілі розділив «слуг народу».

Більш сміливу заяву зробив український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, Кабмін ухвалив рішення відкликати з Верховної Ради подання на призначення екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з реформ.

"Гучна історія з призначенням Саакашвілі завершилася тихим "зливом" - призначення заблоковано і незрозуміло, чи взагалі відбудеться", - повідомив Бутусов.

За його словами «Слуга народу» відмовилася підтримувати кандидатуру Саакашвілі.

"У фракції "Слуга народу" після довгих переговорів вдалося зібрати 140-170 голосів за призначення Саакашвілі із 248 депутатів, при цьому в партійному чаті готовність голосувати публічно заявило трохи більше 100 депутатів", - додав журналіст.

За його словами, вирішальним фактором стало небажання президента Зеленського виступити на підтримку призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра. Завдання організувати збір підписів на підтримку Саакашвілі дісталася навіть не чолі ВП Андрію Єрмаку, а голові фракції СН Давиду Арахамии.

Як наголосив оглядач, у команді президента розуміють, що ця ситуація закінчиться скандалом, тому зараз у Зеленського думають про альтернативний варіант для Саакашвілі.

"Розглядається варіант висунення Саакашвілі в Одесі як кандидата "Слуги народу" з максимальною підтримкою влади, і політичної та фінансової", - підкреслив Бутусов.

Зазначимо, про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився вносити подання на призначення Міхаела Саакашвілі віце-прем'єр-міністрів з питань реформ, пише і «Оглядач» з посиланням на своє джерело в уряді.

За його словами, глава Кабміну вирішив не ініціювати своїм поданням голосування за Саакашвілі в четвер, 30 квітня, тому що в «Слузі народу» не набралося необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, зустріч "слуг" Зеленського з Саакашвілі обернулася ганьбою, з'явилися кадри.

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі просить призначити його в Кабмін, «Слуги» розкрили деталі пригод.

Також Politeka писала, що радісний Саакашвілі оголосив українцям про повернення в Кабмін.