Російський актор Олексій Панін пригрозив Україні втратою нових територій

Олексій Панін має відверто антиукраїнські погляди, підтримує дії російської влади в Криму і на Донбасі. Українців вважає «дурною нацією». Українських політиків назвав «фашистами».

Дійшло навіть до того, що в інтерв'ю виданню КП він почав погрожувати Україні втратою Одеси, адже вона нібито завжди була російською, тому повинна повернутися в Росію.

«Крим завжди був російським. Я з кримчанами виріс, бачив, як вони ставляться до Росії - вони завжди хотіли бути з нами, вони завжди вважали себе росіянами», - заявив актор.

Крім того, він тут же додав, щоб українці не сміли розслаблятися, адже у них ще залишилася Одеса, яка нібито належить Росії.

«Я раджу не розслаблятися, завтра ми (Росія прим. ред.) йдемо в Одесу. І я знаю, що одесити ніколи не вважали себе українцями, вони завжди вважали себе одеситами. І, коли я прилітав з Києва в Одесу, мене питали: «Що там в Україні?»», - зазначив скандальний артист.

Також раніше повідомлялося, що скандальный російський актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, зробив різку заяву щодо Росії.

Так, російський актор несподівано висловився про те, що в Росії ніколи, нічого не зміниться в кращу сторону. Також він додав, що тільки нещодавно почав розуміти, що відбувається з країною і весь масштаб катастрофи. Він зазначив, що заради майбутнього дітей потрібно тікати з Росії.

Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".

Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.

Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.