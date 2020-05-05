Китайська вірус виявили у акушерки одного з пологових будинків в Одесі

Мова йде про пологовому будинку №1, який вважається найкращим у місті, передає Politeka.net

Як повідомили в прес-службі одеської міськради, позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 2 травня.

Акушерка звернулася 27 квітня до свого сімейного лікаря зі скаргою на першіння в горлі і підвищення температури до 37,2 градусів.

Тепер вона знаходиться на самоізоляції будинку в Біляївському районі. В даний час вона почуває себе добре, респіраторні симптоми відсутні, температура нормальна і більше не підвищувалася.

Наголошується, що заражена останній раз чергувала в пологовому будинку 25 квітня. Вона весь день була в захисному щитку, масці і рукавичках. Всі працівники приймального відділення пологового будинку №1 у процесі роботи використовували засоби індивідуального захисту. Проте вже визначено коло контактували з акушеркою осіб — це співробітники пологового будинку, які переведені в режим самоізоляції.

За даними на ранок 5 травня, в Одеській області лабораторно підтверджено 469 випадків захворювання. За минулу добу зафіксували 42 нових випадки інфікування.





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Два випадки зараження були зафіксовані у слідчих місцевого відділу поліції, вони навіть про це не здогадувалися.

Наголошується, що хвороба у правоохоронців протікає без явних симптомів. Вони знаходяться на самоізоляції вдома під наглядом сімейних лікарів.

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