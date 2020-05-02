В Одессе напали на блогера

Об этом сообщил сам пострадавший блогер из Черноморска Валентин Ткачук на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Инцидент случился 2 мая на Куликовом поле во время возложения цветов к Дому профсоюзов.

Несколько женщин, стоявших в очереди, обратили внимание, что Ткачук общается на украинском языке и потребовали, чтобы тот перешел на русский.

В ответ блогер пояснил провокаторам, что является гражданином Украины, и будет разговаривать на государственном языке. И тут в беседу неожиданно включился молодой человек, который начал его оскорблять и ругаться матом.

Затем "подключился" еще один человек, который принялся наносить удары блогеры, а один неадекват ударил Ткачука ногой.

"Я не знаю этих людей ... Конфликт произошел, потому что я говорил на украинском языке. Такого раньше не было", - отметил блогер.

При этом полицейские, находившиеся на месте происшествия, пресекли конфликт, но никого не задержали.

Ранее мы писали, в Одессе 2 мая не обошлось без потасовок.

При входе на Куликовое поле, где находится Дом профсоюзов, завязался спор между сторонниками Антимайдана и националистами.

Один из присутствующих вел себя агрессивно и в дело вмешалась полиция, которая разъединила людей.

Кулікове Напад на мене на 8 хвилині Gepostet von Валентин Ткачук am Samstag, 2. Mai 2020

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