Китайский вирус выявили у акушерки одного из роддомов в Одессе

Речь идет о родильном доме №1, который считается лучшим в городе, передает Politeka.net

Как сообщили в пресс-службе одесского горсовета, положительный результат ПЦР-теста получили еще 2 мая.

Акушерка обратилась 27 апреля к своему семейному врачу с жалобой на першение в горле и повышение температуры до 37,2 градусов.

Теперь она находится на самоизоляции дома в Беляевском районе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, респираторные симптомы отсутствуют, температура нормальная и больше не повышалась.

Отмечается, что зараженная последний раз дежурила в роддоме 25 апреля. Она весь день была в защитном щитке, маске и перчатках. Все сотрудники приемного отделения роддома №1 в процессе работы использовали средства индивидуальной защиты. Однако уже определен круг контактировавших с акушеркой лиц — это сотрудники роддома, которые переведены в режим самоизоляции.

По данным на утро 5 мая, в Одесской области лабораторно подтверждены 469 случаев заболевания. За минувшие сутки зафиксировали 42 новых случая инфицирования.





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Два случая заражения были зафиксированы у следователей местного отдела полиции, они даже об этом не догадывались.

Отмечается, что болезнь у правоохранителей протекает без явных симптомов. Они находятся на самоизоляции дома под присмотром семейных врачей.

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