Вспышку китайского вируса зафиксировали в ромском таборе в селе Нерубайское, что под Одессой
Такое заявление сделала во время брифинга глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, передает Politeka.net
По словам чиновницы, в этом таборе проживает около 650 человек, 350 из которых – дети. Сейчас туда направлены специалисты, которые проводят массовое тестирование людей.
«По состоянию на сегодняшний день в таборе зафиксировано 11 случаев вируса, из них пять детей, двое пожилых, один человек госпитализирован», - сообщила глава облздрава.
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В связи с угрозой распространения инфекции 2 мая было решено установить специальные посты по улицам, чтобы ограничить передвижение потенциально больных. Собрано 30 анализов. Планируют провести исследование в каждом из 100 домов.
"Ситуация стабильная и на встрече с бароном достигли соглашения, и в итоге они не пытаются покинуть табор", — отметила чиновница и добавила, что если мер будет недостаточно — то в населенный пункт введут Нацгвардию.
Напомним, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству новых случаев китайской заразы.
Так, по данным МОЗ, на утро 4 мая, в регионе выявлено 18 случаев заболевания, при этом 17 из них - в одном Подольске.
Всего в Одесской области 427 подтвержденных случаев опасного вируса. Из них в Подольске - 195 человек.
«При таких условиях, говорить о смягчении карантина – рано», - заявил губернатор Одесской области Максим Куцый.
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