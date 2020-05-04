Одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома на майские праздники, не послушались и самовольно решили прекратить карантин

Соответствующими кадрами пестрит интернет, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть курортный район города - Аркадию. Судя по видеоролику, о карантине здесь не слышали.

Масса людей ходит по улицам без масок, дистанцию никто не соблюдает. Несмотря на запрет работают кафе, продают кофе на вынос, играют дети – в общем жизнь кипит и никто не готов ради здоровья самоизолироваться.

Напомним, что согласно карантинным требованиям властей, на улице можно находиться только по двое, соблюдать дистанцию, носить средства индивидуальной защиты – маски или респираторы. Но судя по всему, одесситы об этих правилах напрочь забыли, а ведь главным условием начала снятия ограничительных мер чиновники назвали благоприятную эпидемиологическую ситуацию.

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