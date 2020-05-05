Не все так просто

Незважаючи на послаблення карантину, які намічені на 11 травня, відновлення роботи громадського транспорту міжміського сполучення жителям не варто очікувати

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що відновлення роботи всіх видів транспорту точно не за 11 травня.

«Я даний момент буду стояти на своєму, я не дозволю відновити відразу весь громадський транспорт. Оскільки, як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині буде поставлений хрест», – заявив Ляшко.

В теж час прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що міжміське сполучення також чекати не стоїть в найближчим часом.

«Ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт буде ходити і далі в тих режимах, в яких ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіка роботи і, найголовніше, про адаптивному режимі», – зазначив глава уряду.

Раніше ми писали, в Одесі на другий місяць карантину пасажири продовжують бунтувати проти обмежень роботи транспорту.

зокрема, на вулиці Розумовського одесити перекрили дорогу тролейбусу №8, тому що водій відмовився перевозити пасажирів без довідки з місця роботи.

В прес-службі КП "Одесміськелектротранс" прояснили ситуацію.

«Все це відбулося в районі 12 години дня. Справа в тому, що в тролейбусі були зайняті всі 10 місць, допущених нормами карантину. Роздратовані на це люди намагалися перекрити дорогу, але все закінчилося через кілька хвилин. Тролейбус поїхав далі по маршруту, - повідомили представники "Одессгорэлектротранса".

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