Не все так просто

Несмотря на послабления карантина, которые намечены на 11 мая, возобновление работы общественного транспорта и междугороднего сообщения жителям ожидать не стоит

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что возобновление работы всех видов транспорта точно не может быть с 11 мая.

«Я на данный момент буду стоять на своем, я не позволю возобновить сразу весь общественный транспорт. Поскольку, как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине будет поставлен крест», – заявил Ляшко.

В тоже время премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что междугороднее сообщение также ждать не стоит в ближайшее время.

«Мы не видим возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, в которых ходил. Уже мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы и, самое главное, об адаптивном режиме», – отметил глава правительства.

Ранее мы писали, в Одессе на второй месяц карантина пассажиры продолжают бунтовать против ограничений работы транспорта.

В частности, на улице Разумовского одесситы перекрыли дорогу троллейбусу №8, потому что водитель отказался перевозить пассажиров без справки с места работы.

В пресс-службе КП "Одессгорэлектротранс" прояснили ситуацию.

«Все это произошло в районе 12 часов дня. Дело в том, что в троллейбусе были заняты все 10 мест, допущенных нормами карантина. Раздраженные на это люди пытались перекрыть дорогу, но все закончилось спустя несколько минут. Троллейбус поехал далее по маршруту, - сообщили представители "Одессгорэлектротранса".

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