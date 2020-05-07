В одному з районів Одеси стався потоп через прорив водопроводу
НП сталася в четвер, 7 травня, у дворі гуртожитку на вулиці Героїв Крут, повідомляє видання «
Як видно на кадрах, як увесь двір залитий водою. Люди насилу добираються до під'їздів.
Аварійна бригада «Інфоксводоканалу» взялася усувати наслідки аварії.
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За словами комунальників, прорвало водопровідну трубу діаметром 300 мм.
Тепер гуртожиток відключено від води та відновити водопостачання обіцяють до 8 годин вечора.
Раніше ми писали, проливний дощ, якого всі так довго чекали, наробив чимало лиха в Одеській області.
Так, наприклад, в результаті потужного зливи і прориву трубопровідної мережі піднялися ґрунтові води, і підтопило будівля дитячого садка.
НП сталася 6 травня в місті Балта.
Повідомляється, що для відкачування води залучились рятувальників, так як виникла загроза виходу з ладу електричних комунікацій, розташованих у підвальному приміщенні, і порушення нормальних умов функціонування закладів.
«За допомогою пожежно-технічного обладнання та мотопомпи відкочено 420 кубометрів води», - повідомили у відомстві.
Як повідомляла Politeka, стихія пронеслася по Одещині, затопила будинки і зруйнувала мости: кадри наслідків
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