В одному з районів Одеси стався потоп через прорив водопроводу

НП сталася в четвер, 7 травня, у дворі гуртожитку на вулиці Героїв Крут, повідомляє видання « Думська ». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як видно на кадрах, як увесь двір залитий водою. Люди насилу добираються до під'їздів.

Аварійна бригада «Інфоксводоканалу» взялася усувати наслідки аварії.

За словами комунальників, прорвало водопровідну трубу діаметром 300 мм.

Тепер гуртожиток відключено від води та відновити водопостачання обіцяють до 8 годин вечора.

Раніше ми писали, проливний дощ, якого всі так довго чекали, наробив чимало лиха в Одеській області.

Так, наприклад, в результаті потужного зливи і прориву трубопровідної мережі піднялися ґрунтові води, і підтопило будівля дитячого садка.

НП сталася 6 травня в місті Балта.

Повідомляється, що для відкачування води залучились рятувальників, так як виникла загроза виходу з ладу електричних комунікацій, розташованих у підвальному приміщенні, і порушення нормальних умов функціонування закладів.

«За допомогою пожежно-технічного обладнання та мотопомпи відкочено 420 кубометрів води», - повідомили у відомстві.

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