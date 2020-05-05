Ливень с градом и ураганный ветер потрепали юг Одесской области

Больше всего пострадало село Виноградовка в Болградском районе. Снимки последствий непогоды обнародовали представители местной райадминистрации в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Мощная стихия бушевала в понедельник вечером, 4 мая.

Ураган повалил деревья и повредил конструкции мостов. А из-за ливней оказались подтоплены дома и размыты дороги.

Отмечается, что спасатели ГСЧС с помощью пожарного автомобиля откачивали воду из подвалов затопленных сельских домов.

Во вторник, 5 мая, к ликвидации последствий стихийного бедствия пообещали привлечь военных, сельскохозяйственные учреждения и “Горводоканал”. На улицы выпустят технику, которая поможет их расчистить.

«Принято решение о создании комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия при Болградской райгосадминистрации, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, долгожданный дождь обрушился на Одесскую область. Жители поделились кадрами стихии.

К примеру, в селе Еремеевка Раздельнянского района ливнем затопило придомовые территории, а автомобили утонули в болоте.

По их словам, дождь начался после 17.00 в понедельник 4 мая.

«Сначала накрапывал мелкий, потом начался сильный с сильным градом. Шел где-то час в таком темпе, потом остановился на минут 10 – 15 и начался опять, только уже без града», - рассказали они.

На видео видно, как вода затопила дворы и огороды, а по улицам текли ручьи из грязи.

«Затопило стадион, машины позастревали в болоте, пришлось вытягивать трактором», – говорят жители.

Напомним, что погода не пощадит одесситов 5 мая: ливни, жара и не только

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