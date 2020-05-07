В одном из районов Одессы случился потоп из-за прорыва водопровода
ЧП случилось в четверг, 7 мая, во дворе общежития на улице Героев Крут, сообщает издание «
Как видно на кадрах, ведь двор залит водой. Люди с трудом добираются до подъездов.
Аварийная бригада «Инфоксводоканала» принялась устранять последствия аварии.
«Больше 2 тысяч гривен»: украинцам начали выдавать новую помощь, кто получит деньги
Май готовит украинцам настоящее испытание: погода удивит даже синоптиков
Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру: «Я б по тебе полазил»
Подвыпившая Ратаковски пошалила у окна в развратном платье: "Какая сочная"
По словам коммунальщиков, прорвало водопроводную трубу диаметром 300 мм.
Теперь общежитие отключено от воды и возобновить водоснабжение обещают до 8 часов вечера.
Ранее мы писали, проливной дождь, которого все так долго ждали, наделал немало бед в Одесской области.
Так, к примеру, в результате мощнейшего ливня и прорыва трубопроводной сети поднялись грунтовые воды, и подтопило здание детского сада.
ЧП произошло 6 мая в городе Балта.
Сообщается, что для откачивания воды привлеклись спасателей, так как возникла угроза выхода из строя электрических коммуникаций, расположенных в подвальном помещении, и нарушения нормальных условий функционирования заведений.
«С помощью пожарно-технического оборудования и мотопомпы откачено 420 кубометров воды», - сообщили в ведомстве.
Как сообщала Politeka, стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты: кадры последствий
Также Politeka писала, что в Одессе забили на карантин и ринулись отдыхать, видео: что происходило на майские