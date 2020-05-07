В одном из районов Одессы случился потоп из-за прорыва водопровода

ЧП случилось в четверг, 7 мая, во дворе общежития на улице Героев Крут, сообщает издание « Думская ». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как видно на кадрах, ведь двор залит водой. Люди с трудом добираются до подъездов.

Аварийная бригада «Инфоксводоканала» принялась устранять последствия аварии.

По словам коммунальщиков, прорвало водопроводную трубу диаметром 300 мм.

Теперь общежитие отключено от воды и возобновить водоснабжение обещают до 8 часов вечера.

Ранее мы писали, проливной дождь, которого все так долго ждали, наделал немало бед в Одесской области.

Так, к примеру, в результате мощнейшего ливня и прорыва трубопроводной сети поднялись грунтовые воды, и подтопило здание детского сада.

ЧП произошло 6 мая в городе Балта.

Сообщается, что для откачивания воды привлеклись спасателей, так как возникла угроза выхода из строя электрических коммуникаций, расположенных в подвальном помещении, и нарушения нормальных условий функционирования заведений.

«С помощью пожарно-технического оборудования и мотопомпы откачено 420 кубометров воды», - сообщили в ведомстве.

Как сообщала Politeka, стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты: кадры последствий

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