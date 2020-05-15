Терористи погрожують підірвати ряд важливих об'єктів по всій Одесі

Анонімна інформація про масове замінування надійшла в поліцію близько 14.00, в п'ятницю 15 травня, передає Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування лікувальних установ, продовольчих гіпермаркетів, авто - та залізничного вокзалів, міжнародного аеропорту «Одеса» і морського порту.

У поліції вже відреагували на цю подію і направили за всіма адресами слідчо-оперативні групи, кінологів, вибухотехніків, рятувальників.

"З приміщень евакуювали відвідувачів і співробітників. Правоохоронці ретельно перевіряють об'єкти і територію поряд», – повідомили у відомстві.

Раніше ми повідомляли, увечері невідомий чоловік зателефонував і повідомив в поліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.

Після декількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.

По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».

«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.

Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.

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