Весь тиждень погода не особливо порадує одеситів, незважаючи на наближення календарного літа

Справа в тому, що Одеса буде знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонів, які принесуть вітряну і дощову погоду, а також похолодання, передає Politeka.net.

У понеділок, 25 травня, після затяжної дощу, який лив всю ніч, в Одесі трохи розпогодиться, але хмар на небі утримається до пізнього вечора. Протягом дня місцями можливий дрібний короткочасний дощ, особливо ввечері. Температура повітря становитиме +13 +17 градусів.

У вівторок, 26 травня, очікується хмарна погода, вночі невеликий дощ. Вдень також не обійдеться без опадів. За інформацією синоптиків, в регіоні можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура повітря вночі 9 – 12 градусів тепла, удень +12 +18.

У середу, 27 травня, Одесу затягне хмарами. Місцями короткочасний дощ, вдень – з грозами. Прогнозує слабкий північний вітер. Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду.

Температури повітря вночі становитиме +7 +12, а вдень від +11 до +19.

Четвер, 28 травня, також буде дощовим і похмурим. Сонця городянам не бачити. У другій половині дня синоптики обіцяють опади.

Що стосується температури повітря, то вночі вона становитиме +7 +12, а вдень від +11 до +19.

У п'ятницю, 29 травня, в Одесі продовжать лити дощі, можливо з грозами, але в перервах між ними буде сонячно. Температура повітря почне підвищуватися, при цьому в місті буде вітряно.

Температура повітря складе +12 +20 градусів.

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