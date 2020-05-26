У вівторок, 26 травня Одесу накриє дощем
Як передає Politeka.net, про це повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Вони розповіли, що весь день в Одесі буде хмарним. Вдень йтиме дощ, але ближче до вечора він повинен затихнути. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі на термометрах покаже 10-12 °С, вдень 14-16 °C
Температура морської води 14-15 °C
В Одеській області намічається хмарність з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13 °С, вдень 14-19 °C
На автодорогах області видимість добра.
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Раніше ми вже писали, весь тиждень погода не особливо порадує одеситів, незважаючи на наближення календарного літа.
Справа в тому, що Одеса буде знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонів, які принесуть вітряну і дощову погоду, а також похолодання.
Також ми повідомляли, синоптик попередив українців, яка погода чекає цього літа.
За словами народного синоптика Володимира Деркача, початок літнього сезону буде досить теплим, навіть жарким, але потім в Україну прийде похолодання.
«Дощі в Україну прийдуть приблизно після 10 червня, тоді ж знизиться і температура повітря. В середині червня Україну чекають шквали і град, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає», - розповів Деркач.
Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.
Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепають Україну, погода готує нове випробування.
Також Politeka писала, що потужна стихія увірвалася Україну, дощі з грозами готують удар.