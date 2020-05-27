На Одеську область насувається грозовий фронт, який принесе дощі і грози в середу 27 травня

Як передає Politeka.net , про це повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

За їх даними в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-12 °С, вдень 18-20 °C

Температура морської води 14-15 °C

По області прогнозується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ,

місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13 °С, вдень 15-20 °C

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми писали, нашестя павуків зафіксували на території Одеської області.Відповідні кадри розмістив відомий біолог Іван Русев на своїй сторінці в Фейсбук.

Він показав, як тисячі павутин вистилають трав'янисту рослинність в Національному природному парку «Тузлівський лимани».

«І всі їхні господарі, в цей час, вже трапезують, або ще чекають своєї жертви. Це павук – звичайний хрестовик. Головними ворогами павуків є численні види птахів і ящірки», - написав учений.

За словами Русєва, хрестовик зазвичай поселяється в кронах дерев, кущів, очереті, на травах. Він між гілками влаштовує ловчі мережі, а з листя робить собі притулок. Павуки-хрестовики через кожні один-два дні тчуть нову, так як ловча мережа приходить в непридатність від попадання в неї не тільки дрібних комах, але і великих, від яких павук звільняється, обриваючи навколо невідповідною видобутку павутинні нитки.

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