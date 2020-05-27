Україна втратила ще одного захисника на Донбасі – загинув молодий військовослужбовець з одеської бригади

Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net

Повідомляється, що молодший сержант Віталій Лімборський отримав смертельне поранення в голову і помер у зоні бойових дій. Ворожа куля наздогнала бійця у вівторок, 26 травня, близько 19:45.

Наголошується, що загиблому було 24 роки. Він служив в армії за контрактом, вдома у нього залишилися батьки і молодший брат.

У коментарях користувачі мережі висловлюють слова співчуття з приводу втрати.

«Добрий і життєрадісний хлопець .. вічна пам'ять»,

«Слава Герою України»,

«Вічна пам'ять тобі, друже! Співчуваю близьким!»,

«Йдуть кращі сини України. Вічна слава героям!», - пишуть люди.

Крім того, ми писали ще про одну втрату в одеській бригаді.

Як стало відомо, на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Віталій Носкевич загинув, 22 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області.

«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.

Також у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць з Чорноморська Андрій Батін.

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