Україна втратила ще одного захисника на Донбасі – загинув молодий військовослужбовець з одеської бригади
Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net
Повідомляється, що молодший сержант Віталій Лімборський отримав смертельне поранення в голову і помер у зоні бойових дій. Ворожа куля наздогнала бійця у вівторок, 26 травня, близько 19:45.
Наголошується, що загиблому було 24 роки. Він служив в армії за контрактом, вдома у нього залишилися батьки і молодший брат.
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У коментарях користувачі мережі висловлюють слова співчуття з приводу втрати.
«Добрий і життєрадісний хлопець .. вічна пам'ять»,
«Слава Герою України»,
«Вічна пам'ять тобі, друже! Співчуваю близьким!»,
«Йдуть кращі сини України. Вічна слава героям!», - пишуть люди.
Крім того, ми писали ще про одну втрату в одеській бригаді.
Як стало відомо, на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.
Сержант Віталій Носкевич загинув, 22 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області.
«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.
Також у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць з Чорноморська Андрій Батін.
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