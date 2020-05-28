У четвер, 28 Одесу накриє дощем, можливо з грозами

Як передає Politeka.net , про це повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

В Одесі хмари, що панували в небі весь день, до вечора заберуться геть. Відзначається, що сильний дощ, який буде лити майже весь день, закінчиться лише до вечора.

Також синоптики прогнозую грозу. Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-13 °C, вдень 16-18 °C.

Температура морської води 14-15 °C.

В Одеській області небо затягнеться хмарами, також поллє дощ, вдень місцями значний, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 8-13 °C, вдень 15-20 °C.

На автодорогах області видимість під час дощу 1-2 км.

Раніше ми повідомляли про те, що за кілька днів до початку літа в Україні випав сніг. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сильний сніг пішов в Карпатах, де снігові надувши місцями досягли 30-40 см. На даний момент в горах дуже погана видимість, а температура повітря опустилася нижче нуля – до -2 градусів. Така погана погода в Карпатах спостерігається вже не перший день. Раніше в мережі писали, що сніжитиме в регіоні початок ще 24 травня.

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