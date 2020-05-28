28 травня стихія не на жарт розійшлася в Одесі і затопила вулиці, на дорогах утворився транспортний колапс
В результаті тривалого дощу в Одесі вулиці міста опинилися під водою. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, станом на 8:30 велике скупчення води спостерігалося на вулицях житлового масиву Таїрова (вул. Ільфа і Петрова, Вільямса, площі Незалежності), на вул. Балківській, на Пересипі й у центральній частині міста.
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, в наслідок негоди рух вулицями міста суттєво утруднено.
Важко добиратися з Суворовського району у бік центру міста. Найбільш серйозні пробки Одеси зараз в районі Пересипського мосту та на Об'їзній дорозі в сторону центру. До того ж на перетині Балківської і Матроського спуску сталася ДТП.
За прогнозами синоптиків, проливний дощ литиме як мінімум до обіду.
Також метеорологи прогнозую шквалистий вітер північного напрямку, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-13 °C, вдень 16-18 °C.
Температура морської води 14-15 °C.
В Одеській області небо затягнеться хмарами, також поллє дощ, вдень місцями значний, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 8-13 °C, вдень 15-20 °C.
На автодорогах області видимість під час дощу 1-2 км.
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