Громадян України закликали на деякій період відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси.

Повідомляється, що купательный літній сезон на морських пляжах, може обернутися новими загрозами для здоров'я людей. Це повною мірою стосується морського узбережжя в районі Одеси. Передає Politeka.net.

Фахівці уточнюють, що після того, як на Одесу 28 травня обрушилася двомісячна норма опадів, купання на всіх одеських пляжах стало неможливо через брудного моря. Це стало ясно після перевірки якості морської води, проведеної фахівцями обласного лабораторного центру Моз України.

Як повідомила прес-служба відомства в Facebook, за результатами лабораторних досліджень морська вода в межах міста не відповідає санітарним нормам.

«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води відповідають нормативам», заявили лікарі.

Раніше повідомлялося, що ДСНС попереджає українців про погіршення ситуації у басейнах річок з-за сильних злив.

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС, за даними Укргідрометцентру, оголошено в зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву.

зокрема, 3 червня на р. Дністер - пост Заліщики в Тернопільській області очікується підйом рівня води на 1,3 - 2,2 метра порівняно з показниками станом на 8 ранку 2 червня.

Також 3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях. Тут рівень води зросте на 0,1 - 0,6 метра у порівнянні з рівнем, який був 2 червня.

Місцями на цих територіях можливий вихід води на заплаву.

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