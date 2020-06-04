Хлопчику всього 12 років

12-річний хлопчик влаштував гонки з поліцією на вулицях Одеси, а потім врізався у стовп

Кадри незвичайного і досить дивної події розмістили очевидці у місцевих пабликах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, дитині дозволила сісти за кермо його мати, яку він потім збив і, прокотивши на капоті, помчав. Це сталося на вулиці Гастелло.

Поліція наздогнала малолітньої гонщика і повернула матері. Однак хлопчик втік вдруге і врізався в стовп, а потім замкнувся в машині.

Поки копи намагалися дістати його з автомобіля, він вдарив по газам і спробував сховатися. Хлопця наздогнали і розбили скло в машині, щоб його дістати.

Найцікавіше, що 12-річна дитина була дуже дрібним і худим і керував машиною, сидячи на подушці.

Раніше ми повідомляли, в Одесі поліція вже затримала викрадача автомобіля, який виявився 12-річним хлопчиком.

За інформацією правоохоронців, підліток, якому всього 12 років, викрав автомобіль Nissan, припаркований в одному з дворів на вулиці Святослава Ріхтера, щоб покататися.

Власник авто пояснив копам, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Транспортний засіб знайшли в п'яти кварталах від місця викрадення. Покатавшись, підліток припаркував машину за гаражами і заснув у ній.

Полиция преследовала по ночной Одессе 12-летнего лихача, пока тот не разбил автомобиль 12-летний подросток сел за руль автомобиля и устроил гонки по ночной Одессе, скрываясь от полиции. Об этом сообщили очевидцы. Малолетний гонщик врезался в столб и заперся в машине. Пока полицейские пытались достать его из разбитой машины, автомобиль завелся, и лихач снова попытался скрыться. Полицейским удалось догнать беглеца на улице Рихтера. Им пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы извлечь щуплого парня. Оказалось, что он вел машину сидя на подушке. Gepostet von Трасса Е-95 am Mittwoch, 3. Juni 2020

Нагадаємо, цинічний маршрутчик образив багатодітну матір з малюками, Одеса в люті: «двічі за день»

А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри ПП: "все розкидане по узбіччі"

Також Politeka повідомляла, що масштабне ДТП стався в Одесу, авто розкидало по трасі, багато швидких.