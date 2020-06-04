На Одещині знову збільшилися темпи поширення вірусного захворювання з Китаю

Нові дані озвучила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

За станом на 9 годину ранку 4 червня, в регіоні вже зареєстровано 933 хворих.

При цьому тільки за останню добу було виявлено 20 нових випадків захворювання. Один чоловік помер. Ніхто не видужав.

Всього з початку епідемії в Одеській області одужали 231 осіб, а померли 18 пацієнтів.

3 червня стало відомо про смерть літньої одеситки 1936 року народження, яка померла від ускладнень.

По всій Україні з початку епідемії підтверджені 25 410 випадків захворювання, з них нових випадків - 587. Померли 748 пацієнтів, при цьому за останню добу 13.

Також стало відомо про 11 040 видужалих. З них 600 за останню добу.

Раніше ми писали, студентів одного з одеських вузів змушують здавати гроші на проходження тестів на ковід.

Тестування оцінили в 500 гривень і якщо студент не здасть, то керівництво гуртожитку загрожує не виділити кімнати.

Студенти одеського національного університету імені Мечникова поскаржилася, що після оголошення карантину, 16 березня їх всіх вигнали з кімнат.

«В даний час нам дозволили повернутися в гуртожиток, але вимагають здати тест на вірус за свої гроші. Ми змушені купувати тест-систему за 415-500 грн і йти в студентську поліклініку до лікаря", - розповіла учениця.

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