Стало известно, сколько новых людей заболело китайских вирусом в Одесском регионе

Вирус, который впервые появился в Китае, а затем вышел за его приделы и распространился почти во всех странах мира, является самым опасным заболеванием на данный момент.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины постоянно озвучивают новые цифры зараженных, передает Politeka.net.

По состоянию на утро, 15 мая, в Одесской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 19 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии зафиксировано 712 случаев в нашем регионе.

За прошедшие сутки выздоровели 3 человека, умерших нет.

Отмечается, что среди заболевших диагноз подтвердился у женщины, 34 года, и ее ребенка, которому всего полгода. Мама и ребенок проживают на территории Авангардовского поселкового совета в Овидиопольском раойне. Сейчас они госпитализированы в Одесскую инфекционную больницу.

По данным МОЗ, с начала эпидемии в Украине подтверждено 17 330 случаев заболевания. Из них 476 случаев – летальные, 4 473 человек – выздоровели.

За последние сутки в Украине наличие вируса подтвердилось у 483 человек, а количество вылечившихся составило 330 человек. За сутки в стране умерли 20 человек.

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