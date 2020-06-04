На Одесчине снова увеличились темпы распространения вирусного заболевания из Китая

Новые данные озвучила пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net

По состоянию на 9 часов утра 4 июня, в регионе уже зарегистрировано 933 заболевших.

При этом только за последние сутки было выявлено 20 новых случаев заболевания. Один человек умер. Никто не выздоровел.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выздоровели 231 человек, а скончались 18 пациентов.

3 июня стало известно о смерти пожилой одесситки 1936 года рождения, которая умерла от осложнений.

По всей Украине с начала эпидемии подтверждены 25 410 случаев заболевания, из них новых случаев - 587. Скончались 748 пациентов, при этом за последние сутки 13.

Также стало известно о 11 040 выздоровевших. Из них 600 за последние сутки.

Ранее мы писали, студентов одного из одесских вузов заставляют сдавать деньги на прохождения тестов на ковид.

Тестирование оценили в 500 гривен и если студент не сдаст, то руководство общежития угрожает не выделить комнаты.

Студенты одесского национального университета имени Мечникова пожаловалась, что после объявления карантина, 16 марта их всех выгнали из комнат.

«В настоящее время нам разрешили вернуться в общежитие, но требуют сдать тест на вирус за свои деньги. Мы вынуждены покупать тест-систему за 415-500 грн и идти в студенческую поликлинику к врачу", - рассказала учащаяся.

Напомним, в Одессе стремительно растет число зараженных: озвучены тревожные цифры

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