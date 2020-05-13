Стало известно, сколько новых людей заболело китайских вирусом в Одесском регионе
По состоянию на утро, 13 мая, в Одесской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 27 новых случаев COVID-19. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 680 случаев в нашем регионе.
При этом в Украине за сутки выявлено 402 новых подтвержденных случая заболевания.
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За весь период инфицировано 16 425 человек, из них 3 208 - медики, а 1130 – дети.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Одесскую инфекционную больницу обратились 25 человек с подозрением на COVID-19.
Ранее мы уже писали, украинцев начнут массово тестировать на наличие «китайской» инфекции в организме и первыми обследуют жителей Одесской области.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания коронавирусом. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской областях», — заявил Ляшко.
При этом санитарный врач отметил, что МОЗ не собирается скрывать статистику заболеваемости.
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