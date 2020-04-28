В Одесской области количество инфицированных китайским вирусом растет с каждым днем

Только 5 новых случаев за сутки зафиксировано в Подольске, всего по области диагноз подтвердился у 8 пациентов, сообщил губернатор Одесчины Максим Куцый, передает Politeka.net

По состоянию на 9:30 28 апреля общее количество зараженных пациентов - 248 человек.

«5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе у 98 пациентов подтвержден диагноз новая вирусная инфекция", - написал Куцый.

Как отметил глава одесской ОГА, ссылаясь на данные главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: в настоящий момент нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Всем сейчас необходимо соблюдать карантинные мероприятия, соблюдать изоляцию и правила социального дистанцирования, чтобы ограничения были сняты как можно быстрее. Берегите себя", - подытожил он.

Ранее мы писали, умерший семейный врач из Подольска заразил опасным китайским вирусом более трех десятков медиков.

Как стало известно, все 32 медицинских работника, у которых подтвердился диагноз, были в контакте с больным вирусом врачом семейной медицины, и вероятнее всего, заразились от него. При этом сам врач скончался на прошлой неделе.

"Пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа – медработники Подольской районной больницы", – написал Куцый.

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