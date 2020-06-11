Чергова група невідомих в масках пригрозила Україні «звільненням» територій

Цього разу «визволителі» вирішили врятувати Одесу від нацистів, а відповідне відео з'явилося в соцмережах, передає Politeka.net. Щоб подивитися запис, доскроьте сторінку до кінця.

На кадрах – четверо чоловіків у темних окулярах і балаклавах, а також зі зброєю в руках. У підписі до відео вони представлені як народний опір району Застави, який поповнив угруповання «Вільне Місто Одеса».

Віщає за всіх один, причому зміненим голосом. Він присягає на вірність «визвольному рухові».

«Для нас очевидно, що поки по нашій батьківщині вільно ходять відверті нацисти, справжні одесити не можуть почувати себе в безпеці. Під загрозою не лише життя окремих громадян, незгодних з політикою Києва, але і сам одеський менталітет».

Останній, за словами спікера, являє собою «абсолютно унікальну культуру».

«Ми готові піти на багато що, аби відстояти своє право називатися справжніми одеситами. Нам не представляється це можливим доти, поки місто знаходиться в окупації, і нашою сьогоднішню ситуацію не назвеш», – мовить далі «герой».

Він згадав дідів і прадідів, які в 41-му році «чинили гідний опір нацистам», і пообіцяв повторити їхні подвиги з підпілля:

«Окупанти, запам'ятайте ці слова. Тому що ми з тих, хто не кидає слів на вітер».

Він також попередив про «пастки» СБУ, які працюють на американців, у тому числі й інформаційні.

«І наостанок: ми дуже рекомендуємо заокеанським ляльководам спочатку розібратися між собою і власними проблемами, перш ніж приходити на нашу землю. А ми у себе в Одесі самі розберемося, з ким і як нам жити далі. Нехай ми не синоптики, але запевняю вас: це літо точно обіцяє бути спекотним», – підсумував свою грізну обіцянку анонім у балаклаві.

У коментарях користувачі вдосталь потішилися з побаченого.

«Можу посперечатися, що ці недореволюціонери з пластмасовою зброєю з дитячого світу тільки в пісочниці влаштують революцію», «Чекаємо гарячого літа, а там вже поговоримо», «І нащо їх тільки з дурдому випустили», «А мені подобається флібустьєр з шаблею 😀», «Банда клоунів-імпотентів із залеського Мордора. А на ганчірці за ними - реклама якогось скобяного виробу. Може, кріпленя?», «А шо, четвертому тільки муляжна шабля дісталася? Це якийсь «Джек – Горобець»?», «Ви що, в Одесі нову частину "Піратів Чорного моря" хочете зняти? Що за Іван Горобець справа?», – жартують під відео.

Нагадаємо, РФ терміново почала нову «операцію», українців попередили про захоплення області.

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