На Одесу рухається циклон «Октавія», який принесе дощ з грозою і градом, а також поривчастим вітром

Як повідомили синоптики, в п'ятницю, 12 червня, небо над містом затягнеться грозовими хмарами. Поллє дощ, можливі грози і град. Пориви вітру будуть досягати 15-24 метрів за секунду, передає Politeka.net.

Проте ближче до вечора хмари вже розсіються та в Одесі розпогодиться.

Дощ принесе в місто прохолоду, спека спаде.

Температура повітря вдень складе +24+27 градусів, увечері опуститься до +22 +20 градусів. Вночі і зовсім градусник покаже +20.

Хвилі піднімуться до 0,3 метра у висоту. Температура морської води на одеському узбережжі виявиться в межах 20 градусів.

До цього ми повідомляли, що на Одесу обрушилося нашестя змій, які заполонили навіть місцеві пляжі.

Городяни помітили кілька величезних плазунів біля Траси здоров'я в районі Відради.

Пара величезних змій сильно налякала перехожих. Вони вирішили попередити про них інших відпочиваючий.

Фахівці “Служби порятунку”, у свою чергу, рекомендують не наближатися до змій і не робити різких рухів у разі зустрічі з такими плазунами. На думку експертів, краще потихеньку обійти змію і не зачіпати її.

У разі укусу змії, необхідно негайно звернутися за допомогою до медичних працівників

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

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