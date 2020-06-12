На Одесу рухається циклон «Октавія», який принесе дощ з грозою і градом, а також поривчастим вітром
Як повідомили синоптики, в п'ятницю, 12 червня, небо над містом затягнеться грозовими хмарами. Поллє дощ, можливі грози і град. Пориви вітру будуть досягати 15-24 метрів за секунду, передає Politeka.net.
Проте ближче до вечора хмари вже розсіються та в Одесі розпогодиться.
Дощ принесе в місто прохолоду, спека спаде.
Температура повітря вдень складе +24+27 градусів, увечері опуститься до +22 +20 градусів. Вночі і зовсім градусник покаже +20.
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Хвилі піднімуться до 0,3 метра у висоту. Температура морської води на одеському узбережжі виявиться в межах 20 градусів.
До цього ми повідомляли, що на Одесу обрушилося нашестя змій, які заполонили навіть місцеві пляжі.
Городяни помітили кілька величезних плазунів біля Траси здоров'я в районі Відради.
Пара величезних змій сильно налякала перехожих. Вони вирішили попередити про них інших відпочиваючий.
Фахівці “Служби порятунку”, у свою чергу, рекомендують не наближатися до змій і не робити різких рухів у разі зустрічі з такими плазунами. На думку експертів, краще потихеньку обійти змію і не зачіпати її.
У разі укусу змії, необхідно негайно звернутися за допомогою до медичних працівників
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