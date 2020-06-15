В мережі показали, як натовпи любителів розваг штурмували нічні клуби в Одесі і, звичайно ж, карантинних правил ніхто не дотримувався

Відповідні кадри, зроблені в розважальних закладах «Ібіца» і «TTSWTRS» заполонили інтернет, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Звернемо увагу, що згідно з постановою МОЗ, літні заклади можуть працювати з 10 червня, але з дотриманням певних правил: соціальна дистанція, носіння масок і одночасне перебування не більше однієї людини на 5 метрів площі.

оприлюднених На кадрах видно, що всі забули про правила: натовпи людей на вході, всі столики зайняті, також як і танцпол. При цьому більшість відвідувачів були без масок, а про дотримання соціальної дистанції геть забули.

Крім того, з'явилося відео, як 13 червня в клубі «Ібіца» несподівано виступив співак Monatik разом з зірками Вірою Брежнєвою та Надею Дорофєєвої.

Під час виступу пішов сильний дощ, що не завадило — артисти і глядачі мокли під дощем, але останні не розходилися. У клубі відзначають, що концерт відбувся в «ресторанному» форматі — тобто продавали тільки місця за столиками. Однак на відео з виступу видно, що не всі залишилися сидіти за столиками, а стовпилися біля сцени.

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