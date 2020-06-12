Несмотря на то, что курортный сезон уже в разгаре в Одессе нет ни одного пляжа, где разрешено купаться
Всё дело в том, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщает одесский лабораторный центр Минздрава, передает Politeka.net
«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.
В результате проведенных исследований, на всех пляжах в черте города пробы морской воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.
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А это означает, что купание у берегов Одессы может обернуться новыми угрозами для здоровья людей.
Поэтому специалисты рекомендуют одесситам и приезжим воздержаться от купания на городских пляжах.
В тоже время синоптики отмечают, что температура морской воды составляет 19 – 21 градусов.
До этого мы сообщали, что на Одессу обрушилось нашествие змей, которые заполонили даже местные пляжи.
Горожане заметили несколько огромных пресмыкающихся возле Трассы здоровья в районе Отрады.
Пара огромных змей сильно испугала прохожих. Они решили предупредить о них других отдыхающий.
Специалисты “Службы спасения”, в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не задевать ее.
В случае укуса змеи, необходимо немедленно обратиться за помощью к медицинским работникам
Напомним,
Как сообщала Politeka, змеи наводнили одесский пляж: момент "битвы" попал на камеру
Также Politeka писала, "Без масок и дистанции": пляжи Одессы переполнены отдыхающими, фото