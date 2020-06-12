Купаться в черте города опасно для здоровья

Несмотря на то, что курортный сезон уже в разгаре в Одессе нет ни одного пляжа, где разрешено купаться

Всё дело в том, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщает одесский лабораторный центр Минздрава, передает Politeka.net

«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.

В результате проведенных исследований, на всех пляжах в черте города пробы морской воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

А это означает, что купание у берегов Одессы может обернуться новыми угрозами для здоровья людей.

Поэтому специалисты рекомендуют одесситам и приезжим воздержаться от купания на городских пляжах.

В тоже время синоптики отмечают, что температура морской воды составляет 19 – 21 градусов.

До этого мы сообщали, что на Одессу обрушилось нашествие змей, которые заполонили даже местные пляжи.

Горожане заметили несколько огромных пресмыкающихся возле Трассы здоровья в районе Отрады.

Пара огромных змей сильно испугала прохожих. Они решили предупредить о них других отдыхающий.

Специалисты “Службы спасения”, в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не задевать ее.

В случае укуса змеи, необходимо немедленно обратиться за помощью к медицинским работникам

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

Как сообщала Politeka, змеи наводнили одесский пляж: момент "битвы" попал на камеру

Также Politeka писала, "Без масок и дистанции": пляжи Одессы переполнены отдыхающими, фото