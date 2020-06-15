В сети показали, как толпы любителей развлечений штурмовали ночные клубы в Одессе и, конечно же, карантинные правила никто не соблюдал
Соответствующие кадры, сделанные в развлекательных заведениях «Ибица» и «TTSWTRS» заполонили интернет, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Обратим внимание, что согласно постановлению Минздрава, летние заведения могут работать с 10 июня, но с соблюдением определенных правил: социальная дистанция, ношение масок и одновременное пребывание не более одного человека на 5 метров площади.
На обнародованных кадрах видно, что все забыли про правила: толпы людей на входе, все столики заняты, также как и танцпол. При этом большинство посетителей были без масок, а о соблюдении социальной дистанции напрочь забыли.
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Кроме того, появилось видео, как 13 июня в клубе «Ибица» неожиданно выступил певец Monatik вместе со звездами Верой Брежневой и Надей Дорофеевой.
Во время выступления пошел сильный ливень, что не помешало — артисты и зрители мокли под дождем, но последние не расходились. В клубе отмечают, что концерт состоялся в «ресторанном» формате — т.е. продавали только места за столиками. Однако на видео из выступления видно, что не все остались сидеть за столиками, а столпились возле сцены.
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