В сети показали битву двух змей, которая разгорелась на одном из пляжей под Одессой

Как передает Politeka.net, схватку удалось заснять одесситу Сергею Филиппову, фотоснимки мужчина разместил в соцсетях.

Одна змея уже поймала бычка, но вторая решила перехватить обед, попросту отобрав его. После недолгого боя бычок достался победителю, а побежденный скрылся в воде.

Очевидец отмечает, что такую сцену природы он наблюдал на диком пляже под Одессой.

Пользователи в соцсетях активно комментируют увиденное, разгорелся жаркий спор. Одни считают, что на кадрах запечатлены морские ужи, другие утверждают, что это гадюки.

«Это - гадюки, которых много в наших степях и на берегах рек», «Вообще-то это гадюки а не ужи!», «Вы только не смейтесь, но по-моему, это вовсе не ужи. Нет ярких пятен на задней части головы. Скорее это гадюки, которые также встречаются в наших краях...»,

«Гадюки стали настолько редкими, что даже специалисты их уже единично находят. А вот водяных ужей кругом полным полно, везде где есть вода они многочисленны, окрас от почти белых до совершенно черных бывает, шахматный рисунок живота, яркий или бледный невыраженный», «Это однозначно морские ужи», - пишут люди.

Ранее мы писали, новое экологическое ЧП произошло в Одессе. В лиманах начала зеленеть вода в результате чего произошел массовый мор креветок. Изменения цвета удалось зафиксировать даже спутникам. Особенно сильно позеленела вода в Хаджибейском лимане.

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

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