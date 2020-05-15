Что не так?

Пользователи в соцсетях обсуждают предстоящий туристический бум в Одессе

В Одесской области вовсю идет подготовка к курортному сезону. В этом году местные власти ожидают большой наплыв туристов сразу после карантина, сообщает Politeka.net

Одесский губернатор Максим Куцый даже выразил надежду, что регион станет туристическим центром Украины.

В связи с эпидемией границы будут закрыты и вероятно, что основной поток путешественников приедет в Одесскую область.

«Одесская область в 2020 году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 миллионов туристов. Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер не должно быть, - заявил Куцый.

Пользователи в соцсетях, преимущественно жители одесского региона, восприняли новость о туристическом буме с радостью, отметив, что Одесса всегда рада гостям. Однако нашлись и такие, кто не в восторге от приезжих. Они побаиваются, что из-за наплыва туристов местным не хватит места на пляжах и на все взвинтят цены.

«Милости просим. Одесса всегда рада гостям»,

«Ждём гостей а особенно с Киева»,

«Пять миллионов вирусников понаедет, а потом мест в больницах не хватает»,

«Сегодня слышала, что самый голименький номер стоял 200$ на майские в Одессе»,

«А вот не пускали бы этих гостей. Хоть одесситы бы на море попали. А то понабегают, как саранча»,

«Одесса, как всегда без моря будет»,

«Зачем? Можно хоть одно лето провести без гостей надоела эта саранча»,

«Закройте город. Дайте пожить»,

«При такой ситуации можно и дома посидеть»,

«Это будет п. Ц!! Море не увидим», - пишут люди.

Напомним, на Одесчине фермер не выдержал потери урожая и свел счеты с жизнью: подробности

Как сообщала Politeka, Одесскую область накрыла рекордная засуха: стало известно о первых потерях

Также Politeka писала, что циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии