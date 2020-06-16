Дощі і шквальний вітер обрушаться на Одесу і область у вівторок, 16 червня
Про погіршення погодних умов, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Згідно з прогнозом, вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. З самого ранку буде йти дощ. Вдень він може ослабнути, але до вечора знову набере чинності. Також синоптики прогнозують грозу.
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Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південно-східний, 7-12 м/с, під час грози шквали 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 15-17 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25 °C
Температура морської води буде коливатися в межах 19-20 °C
По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці і вдень місцями короткочасний
дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південно-східний, 7-12 м/с, під час грози шквали, 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19 °С, вдень 23-28 °C
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Раніше ми вже повідомляли, що весь тиждень в Одесі буде панувати дощовий циклон «Октавія».
Опади прогнозуються всю тиждень, крім одного дня. Також після дощів буде визирати сонце.
Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії
Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.
Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії