Дожди и шквальный ветер обрушатся на Одессу и область во вторник, 16 июня
Об ухудшении погодных условий сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Согласно прогнозу, уже утром небо в Одессе затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. С самого утра будет идти проливной дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Также синоптики прогнозируют грозу.
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Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью составит 15-17 °С, днем столбики термометров покажут 23-25 °С.
Температура морской воды будет колебаться в пределах 19-20 °С.
По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный
дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19 °С, днем 23-28 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы уже сообщали, что всю неделю в Одессе будет господствовать дождливый циклон «Октавия».
Осадки прогнозируются всю неделю, кроме одного дня. Также после дождей будет выглядывать солнце.
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