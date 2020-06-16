Дожди и шквальный ветер обрушатся на Одессу и область во вторник, 16 июня

Об ухудшении погодных условий сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, уже утром небо в Одессе затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. С самого утра будет идти проливной дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Также синоптики прогнозируют грозу.

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью составит 15-17 °С, днем столбики термометров покажут ​​23-25 ​​°С.

Температура морской воды будет колебаться в пределах 19-20 °С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем ​​местами кратковременный

дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19 °С, днем ​​23-28 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы уже сообщали, что всю неделю в Одессе будет господствовать дождливый циклон «Октавия».

Осадки прогнозируются всю неделю, кроме одного дня. Также после дождей будет выглядывать солнце.

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