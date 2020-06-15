Одесса попала под воздействие циклона «Октавия», который принесет в город дождливую погоду

Как сообщили синоптики, осадки прогнозируются всю неделю, кроме одного дня. Также после дождей будет выглядывать солнце, передает Politeka.net

В понедельник, 15 июня, в Одессе будет преобладать солнечная погода. Дождей в этот день, по версии синоптиков, не предвидится. Ветер будет дуть южный, умеренный.

По области днем температура воздуха +26 +29 градуса, по городу +25 +27.

Во вторник 16 июня ожидается пасмурная погода. После обеда пойдет дождь. Ночью температура воздуха будет +18 +20, днем воздух прогреется до +30.

В среду, 17 июня, переменная облачность, местами пойдет кратковременный дождь. Ветер южный, 5-7 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в районе +17 +19, днем +25 +29.

В четверг, 18 июня утренний дождь освежит Одессу и принесет прохладу, однако ненадолго. Уже к обеду столбики термометров поднимутся и покажут +26+29 градусов.

Пятница, 19 июня, будет малооблачной. Во второй половине дня, местами прогнозируются кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +26+29 градусов.

На выходных синоптики также обещают осадки в Одессе.

Напомним, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.

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