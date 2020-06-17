Один чоловік загинув та ще один отримав серйозні травми
Авіакатастрофа сталася в середу, 17 червня, в Малиновському районі Одеси, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу місцевої поліції. Легкомоторний літак Y1 "Дельфін" з двома пілотами на борту впав на Овидопольску автодорогу недалеко від аеропорту.
Правоохоронці встановлюють обставини НП.
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Очевидець трагедії, який їхав якраз в момент падіння, повідомив в мережі, що довелося довго чекати "швидку".
"Тільки що прямо переді мною впав легкий літак з двома пілотами, прямо на дорогу. Я сам вимикав двигун і живлення. Поліція приїхала через 4-5 хв. А тепер про головне - швидкої немає вже 15 хв. Ось вона гр*бана реформа медицини. Пишу, а руки трясуться, люди просто на моїх очах вмирають, а зробити нічого не можна".
Авіакатастрофу прокоментував у себе на Фейсбук-сторінці радник голови управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк:
"В Одесі неприємність, тільки що впав та розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що були на борту, один загинув. Літак впав одразу після виконання зльоту на територію гіпермаркету розташованого поруч з летовищем. Сподіваюсь ніхто більше не постраждав і не хочу вірити, що серед пілотів на борту були мої знайомі"