В Одесі розбився легкомоторний літак, в мережі показали відео трагедії
17 червня в Малиновському районі Одеси, недалеко від аеропорту розбився легкомоторний літак, один з пілотів загинув на місці, інший помер в лікарні. Обидва чоловіки - пілоти, 1955 року народження. А сьогодні в мережі з'явилося відео трагедії (щоб його переглянути докрольте до кінця сторінки).
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".
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"Судячи з відео, двигун не працював, це і стало причиною катастрофи", - сказано у підписі до відео.
На кадрах видно, як літак торкнувся асфальту під кутом приблизно 20 градусів, корпус відразу переламався в декількох частинах. Літак різко впав вниз, на великій швидкості стукнувшись об дорогу і піднявши хмару пилу за собою.
Нагадаємо, літак проходив сертифікаційні випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета і маршрут. За попередньою інформацією поліції, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який перебував за штурвалом.
Мова йде про літак Y1 "Дельфін" Одеського авіаційного заводу здійснив жорстку посадку в районі 6 км Овідіопольської дороги. У МВС уточнили, що пригода сталася близько 12 годин. 15 хв. під час проведення тренувального польоту.
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