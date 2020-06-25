В Одеській області морпіхи десантувалися на берег і відбили атаку умовного противника

Висадку з вертольотів, оборону ділянки узбережжя і транспортування на кораблях Військово-морських сил військовослужбовці відпрацювали 88-го окремого батальйону морської піхоти, який дислокується у Болграді Одеської області, передає dumskaya.net.

В район навчань, розташований на березі моря, морпіхів доставили на вертольотах. Бійці здійснили десантування посадковим способом.

Після цього вони зайняли кругову оборону і провели навчальні стрільби по морським мішенях, відбиваючи висадку умовних ворожих диверсантів.

Останнім етапом тренування стало навантаження підрозділу на кораблі Військово-морських сил України.

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Відповідні фотографії і подробиці оприлюднила прес-служба Міністерства оборони України.

Наголошується, що навчання 35-тої окремої бригади морської піхоти відбувалися на одному з полігонів в Херсонській області.

В них взяли участь всі підрозділи з'єднання, включаючи танковий батальйон.

У ході навчань бійці морської піхоти відпрацювали наступальні дії в урбанізованої місцевості з використанням важкої броньованої техніки під прикриттям артилерії і засобів ППО.

Батальйонні навчання - останній етап бойового злагодження бригади.

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Як стало відомо, спочатку військово-транспортний Ан-26 низько пройшов над будинками цього району, а через деякий час над Шкільним аеродромом здалася пара винищувачів Су-27М1/УБМ1, які йшли в щільному строю в декількох метрах один від одного.

Зробивши велике коло, льотчики на малій висоті — теж парою — пройшли над діючою злітно-посадковою смугою аеропорту, зробивши в північному торці так званий «розпуск».

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