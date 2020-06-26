Унікальні братики і сестрички з Одеси відзначили свій 4-й День народження

Детальніше про незвичайне свято розповідає мама дітей Оксана Кобелецька, передає Znaj.

Як повідомляється, у середу, 24 червня, пятерняшки Денис, Даша, Влад, Саша і Давид справили своє 4-річчя. Мати малюків Оксана Кобелецька поділилася з підпісниками знімками зі святкування з особистого архіву.

За її словами, торжество вони разом справляли в одеському приватному дитячому садку. Оксана поділилася яскравими емоціями, які їй щодня дарують улюблені дітки. Всі малюки отримали подарунки – дівчатам вручили гарні ляльки, а хлопчиків – цікаві машинки.

"День сьогодні був Вау! Від танців голяка під зливою, до свята в Заботино", - поділилася щастям Оксана.


фото: Оксана Кобелецька в Instagram

Нагадаємо, батька знаменитої одеської п'ятірні Сергія Семенова позбавили батьківських прав. Відповідне рішення прийняв Суворовський суд міста Одеси 3 червня.

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Як відомо,  восени 2017 року мама одеської п’ятерні Оксана Кобелецька розлучилася зі своїм чоловіком Сергієм Семеновим і подала на аліменти.
 
Суд зобов'язав батька сплачувати виплати в розмірі 760 гривень в місяць на одну дитину (всього у пари шестеро дітей).


фото: Оксана Кобелецька в Instagram

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) випускників шкіл у цьому році стартувало 25 червня, але є перелік правил, яких одесити повинні дотримуватися.

З 25 червня по 17 липня на території Одеської області буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Обласна епідеміологічна комісія дала дозвіл на його проведення. В регіоні підготовлено 330 пунктів для здачі ЗНО.

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