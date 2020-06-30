З-за недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу

Як передає Politeka, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.

"То є не користування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, не використання антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19", - сказав міністр.







Зазначимо, що в Україні на 9:00 30 червня зафіксовано 44 334 випадків COVID-19, за останню добу - 706. Внаслідок хвороби взагалі померли 1159 осіб, з них 12 - за останню добу.



Одужали від хвороби 19115 осіб, з них за добу - 88.

Хворіють зараз 24060 українців.



В Одеській області вже 1698 підтверджених випадків COVID-19, 66 - за останню добу, з них 23 людини померли і 736 одужали, хворіють зараз - 939.







Нагадаємо, поліція вийшла на перевірку норм карантину в нічних клубах Одеси. Першими потрапили в список клуби Аркадії.

Поліція перевіряла, чи дотримуються масочного режиму офіціанти і проходять відвідувачі температурний скринінг. Також перевіряється, чи дотримуються відвідувачі дистанції в 1,5 метра.

Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили у Київській області: деталі всіх обмежень.