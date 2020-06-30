З-за недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу
Як передає Politeka, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.
"То є не користування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, не використання антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19", - сказав міністр.
Зазначимо, що в Україні на 9:00 30 червня зафіксовано 44 334 випадків COVID-19, за останню добу - 706. Внаслідок хвороби взагалі померли 1159 осіб, з них 12 - за останню добу.
Одужали від хвороби 19115 осіб, з них за добу - 88.
Хворіють зараз 24060 українців.
В Одеській області вже 1698 підтверджених випадків COVID-19, 66 - за останню добу, з них 23 людини померли і 736 одужали, хворіють зараз - 939.
Нагадаємо, поліція вийшла на перевірку норм карантину в нічних клубах Одеси. Першими потрапили в список клуби Аркадії.
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