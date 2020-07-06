Літо на цьому тижні підготувало одеситам і гостям міста справжнє асорті зі спекою, дощами, штормом і грозою

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують, мабуть, саму жарку погоду цього тижня. Весь день над містом буде смажити сонце, і температура повітря підвищиться до +35 градусів, а по області навіть перевалить за цю позначку і складе +38. Морська вода прогріється до +26 градусів. Прогнозується помірний, вітер змінний. Атмосферний тиск піде на спад.

У вівторок, 7 липня, на небі буде хмарно, але в другій половині дня, за словами синоптиків, на місто надвинется грозовий фронт, який принесе короткочасний дощ. Температура повітря трохи знизиться, проте вітер змінних напрямків підніме хвилі на морі. Вітер 3 – 8 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде +18 +23, удень стовпчики термометрів покажуть +34 градусів.

У середу, 8 липня, в сонячній Одесі розгуляється штормовий вітер, який підніме хвилі до 1,2 метра у висоту. Пориви вітру будуть досягати 15-20 метрів в секунду. Температура повітря продовжить падати, а атмосферний тиск різко підніметься.

Температура повітря складе +19 +28 градусів.

У четвер, вже з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо не буде нагадувати про похмурих досвітніх годинах. Без опадів. Стовпчик термометра ще трохи опуститься і досягне мінімуму на цьому тижні. Прогнозується помірний, вітер змінний. Море заспокоїться. Хвилі опустяться мінімум до 0,2 метра.

Температура повітря на градусниках покаже вночі +18 +24 градуси, вдень не підніметься вище +28.

У п'ятницю, 10 червня, в Одесі увесь день буде триматися ясна погода. Без опадів. За прогнозами синоптиків, очікується слабкий вітер змінний. Атмосферний тиск стабілізується.

Температура повітря вночі +19 +20, вдень +25 +30.

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