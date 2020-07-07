Одеські поліцейські незаконно зупиняли проїжджали поруч водіїв



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Річ у тому, що у поліцейських не виявилося при собі ніякої рознарядки, а на питання громадянина, чому вони працюють без відповідних документів, у правоохоронців знайшлася відповідь:

"Ми зламались і стали тут", - заявив один із поліцейських.

Але через кілька хвилин суперечок з оператором, вони сіли в машину і поїхали.

Користувачів мережі такий вчинок обурив правоохоронців.

"Всі так дружно обурюються, а самі цю ж систему і створили своїми хабарами, і підтримкою корупції кум, брат, сват. Ось тепер і є те, що маєте.", "А звичка "Гаішницька" залишилася!!! Або хтось скаже що це "Нова Поліція", і відразу в капітани???", "У них одна турбота відібрати грошей, самим нажитися і з керівництвом поділитися. Кооператив по відбирання грошей у громадян. Спасибі, хлопці, що не проїхали повз.", "Де краще клює там і стоять на старому місці кльову не було, а їсти хочеться", - писали під відео.

Нагадаємо, харків'янин з астмою потрапив на величезний штраф з-за маски.

Як повідомляла Politeka, життя харківського поліцейського обірвалося на очах у п'ятирічного сина.

Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.