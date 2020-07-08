Одеську область накрило опадами у вигляді граду, розміри якого вражають
Як повідомляє Politeka, про це повідомляють місцеві жителі, публікуючи відповідні фото та відео, передає "Думська".
Так, на півдні Одеської області вчора, 7 липня, пройшла злива з грозами, що супроводжувалась градом і шквалистим вітром.
При цьому габарити града просто вражають - як повідомляють очевидці, місцями він досягав розмірів сливи.
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Більше за все негода торкнулася Ізмаїлу та Любашівку. Місцеві мешканці розповіли, що град побив вікна в деяких будинках і автомобілях.
Слід зазначити, що напередодні синоптики прогнозували в Одеській області змінну хмарність. В ніч з 7 на 8 липня очікувався короткочасний дощ, гроза, а вдень 8 липня має бути без істотних опадів.
Також синоптики попередили про північно-західний вітер, швидкість якого сягатиме 9-14 м/с, а вночі - до 15-20 метрів в секунду.
Температура вночі - 14-19 градусів, вдень - 23-28 градусів.
Також раніше стало відомо, що рясні опади вже обрушилися на деякі райони Одеської області, зіпсувавши життя місцевим жителям. Зокрема, в ніч на 7 липня сильні дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району Одеської області. Рятувальники прибули в цей населений пункт та відкачали воду з території чотирьох приватних домоволодінь. Станом на шосту ранку рятувальниками було відкачано 220 куб. м. дощової води.
В опублікованому в соцмережі відео одеситка розповіла, що град розбив скло у вікні на кухні.
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