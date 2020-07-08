В Одесі через складні погодні умови валяться дерева і страждають люди

Як передає Politeka, про це повідомляє "Думська", посилаючись на дані муніципального департаменту міського господарства.

Так, сильний вітер в Одесі вже повалив дерева. Станом на даний момент комунальники вже розпиляли і вивезли 42 з них.

Також співробітники комунального підприємства "Одесміськелектротранс" ліквідували 22 обриви контактної мережі, і, за даними місцевих ЗМІ, на даний час міський електротранспорт поновив роботу в штатному режимі.

Через падіння дерев є постраждалі і серед людей. Зокрема, постраждало двоє одеситів, яких госпіталізували в міську клінічну лікарню №11.

Відомо також, що наразі в реанімації лежить 44-річний чоловік. Його стан оцінюється як важкий: він отримав політравму, переломи ребер та гомілки. Ще один потерпілий одесит знаходиться у відділенні хірургії. Це 62-річний чоловік, який отримав перелом ребер.

Раніше також повідомлялось, що Одеську область накрило опадами у вигляді граду, який вразив своїми габаритами - він досягав розміру сливи. Зокрема, на півдні Одеської області вчора, 7 липня, пройшла злива з грозами, що супроводжувалась градом і шквалистим вітром.

Більше за все негода торкнулася Ізмаїлу та Любашівку. Місцеві мешканці розповіли, що град побив вікна в деяких будинках і автомобілях.

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