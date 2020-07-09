В зоопарку Одеси відбулося нове поповнення – біла лань народила двох дитинчат

Про це розповів директор зоопарку Юрій Беляков, передає Politeka.net

Малюки з'явилися на світ сьогодні вранці і спостерігав за пологами лікар зоопарку.

Беляков наголошує, що все пройшло успішно.

«Двоє дитинчат зараз лежать в куточку вольєра разом з мамою. Почуваються добре», — поділився радістю директор. . Їх зараз краще не турбувати», — підкреслив Бєляков.

Якої статі дитинчата, поки не відомо, тому що зараз їх краще не чіпати.

Крім того, у пари єнотів-полоскунів народилися чотири чарівних малюка.

Зовсім недавно самка почала виводити діток в загальний вольєр. Тому зараз кожен бажаючий може спостерігати за тим, як вони підростають.

Також місяць тому вилупився пташеня у лелек.

«Ми встановили таблички, щоб відвідувачі до них не підходили близько і не турбували», — сказав директор зоопарку.

На початку червня у звіринці з'явився на світ дикобраз – мама відмовилася від нього.

За словами директора, імен у всіх малюків цього року ще немає. Їх придумають юні одесити в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку – 2020». Конкурс буде оголошено в серпні.

Нагадаємо, оленятко народився в зоопарку, одеситам запропонували дати ім'я дитині: фото

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