В зоопарку Одеси відбулося нове поповнення – біла лань народила двох дитинчат
Про це розповів директор зоопарку Юрій Беляков, передає Politeka.net
Малюки з'явилися на світ сьогодні вранці і спостерігав за пологами лікар зоопарку.
Беляков наголошує, що все пройшло успішно.
«Двоє дитинчат зараз лежать в куточку вольєра разом з мамою. Почуваються добре», — поділився радістю директор. . Їх зараз краще не турбувати», — підкреслив Бєляков.
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Якої статі дитинчата, поки не відомо, тому що зараз їх краще не чіпати.
Крім того, у пари єнотів-полоскунів народилися чотири чарівних малюка.
Зовсім недавно самка почала виводити діток в загальний вольєр. Тому зараз кожен бажаючий може спостерігати за тим, як вони підростають.
Також місяць тому вилупився пташеня у лелек.
«Ми встановили таблички, щоб відвідувачі до них не підходили близько і не турбували», — сказав директор зоопарку.
На початку червня у звіринці з'явився на світ дикобраз – мама відмовилася від нього.
За словами директора, імен у всіх малюків цього року ще немає. Їх придумають юні одесити в рамках конкурсу «Дай ім'я малюку – 2020». Конкурс буде оголошено в серпні.
Нагадаємо, оленятко народився в зоопарку, одеситам запропонували дати ім'я дитині: фото
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