В Черноморске вспыхнул протест, в результате которого митингующие перекрыли основную дорогу в Одессу

Митингующие – бывшие сотрудники "Морского торгового порта Черноморск" требуют, чтобы им выплатили долги по зарплате, которую задолжали с октября прошлого года, пишут местные СМИ .

В руках протестующие держат плакаты с надписями: "Наши дети хотят есть", "Государственные чиновники хотят нашей смерти?" и "Виновных к ответу!".

По данным издания, сотрудники порта перешли в частную фирму «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» после того, как она арендовала часть терминала.

Протестующие сообщают, что эта компания задолжала "МТП Черноморск" около 50 млн гривен. Также, согласно судебному реестру, компания также числится должником перед Администрацией морских портов Украины.

При этом фирма почти полностью принадлежит группе компаний из Нидерландов, но среди основателей числится ее действующий руководитель Оксана Шубко.

Участники акции предупредили, что если не последует реакции, то они готовы перекрыть уже железнодорожную ветку или главную автомобильную развязку в Черноморске.

Ранее мы писали, как в Одессе митинговали на Староконном рынке. Предпринимателей выступали против администрации, которая обложила одесситов новой «данью», на 20% больше предыдущей, в апреле, во время карантина, когда никто не мог даже по-человечески работать.

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